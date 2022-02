Tomi Rahula Merilin Mälgu loobumisest: mina artistina roomaks igal võimalusel lavale ja teeks oma asja ära

Kõnealune laulja on Merilin Mälk, kes täna väitis sotsiaalmeedias, et ta on lihtsalt haigeks jäänud, väidetavalt on tegemist gripiga. Seetõttu ta esimeses poolfinaalis lavale ei tule. Enne koroonaaega leidus aga artiste, kes tulid Eesti Laulule lausa otse haiglavoodist, sest niisama lihtsalt ei lubatud ühelgi lauljal kõrvale põigata. Ka Rahula tunnistas Kroonikale, et tema poleks arvatavasti nii kergelt käega löönud.