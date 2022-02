Kroonika podcast | Eesti Laulu poolfinaalide eel ja pandeemia sees: kuidas hoiavad oma tervist Ott Lepland ja Evelin Samuel?

Täna tuli uudis, et Eesti Laulu esimesest poolfinaalist jäävad haigestumise tõttu kõrvale Elysa ja Merilin Mälk. Mitmed artistid hoiavad oma tervist aga sedavõrd, et ei anna intervjuusid ega liigu enne esinemist mitte kuskil. Kuidas on pandeemia keskel pingega hakkama saanud Evelin Samuel ja Ott Lepland? Mida tunnevad artistid enne suur päeva, mil tuleb endast parim anda? Kes on valmistanud Evelin Samueli kostüümid ja kas Ott Leplandi laul sündist armuvalust? Seda kõike kuuled Kroonika podcastist, mida juhib reporter Stella K. Wadowsky.