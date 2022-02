Naljakalt piinlik: Helen pidi Eesti Laulu tõttu selgitama oma lastele, miks on lugu "Tule minu sisse" kaheti mõistetav

Eesti Laulu I poolfinaalis on üks säravamaid tähti lauljatar Helen Randmets, kes tunnistab, et tema laste seas on mitmed teised võistluslood palju populaarsemad kui tema enda pala "Vaata minu poole". Kroonika stuudios antud intervjuus paljastas pereema, kuidas ta pidi oma lastele selgitama, miks on veerandfinaali toppama jäänud pala "Tule minu sisse" natuke kahemõttelise sisuga.