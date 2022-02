Duo Frants Tikerpuu ja Triin Niitoja astusid päev enne Eesti Laul 2022 1. poolfinaali läbi Kroonika Saku Suurhalli stuudiost. See, et nad sinna jõudsid, oli ime, sest vahetult enne kokkulepitud intervjuud kukkus Triin suurel laval nii õnnetult, et noored pidid proovi lükkama järgmisesse päeva. Vaata videost, mis täpsemalt juhtus!