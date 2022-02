Alabama Watchdog omast "mustast plekist": läksime kohe peale veerandfinaali Twitterisse lugema

Teist aastat järjest on Eesti Laulu karussellil osalemas rokkbänd Alabama Watchdog, kes on eelõige rahvusvahelistele fännidele jäänud meelde eelmise aasta skandaaliga, kui nende võistlusloo sõnu tõlgendati transfoobsetena. Uurisime Kroonika stuudios, kuidas nad kavatsevad oma "musta pleki" maha pesta. Samuti tuli jutuks see, kas Eesti peaks Itaalia võiduloo eeskujul saatma Eurovisionile just rokkbändi.