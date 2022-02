Elina Nechayeva saab Eesti Laulu laval hakkama hullumeelse trikiga: see ei ole tegelikult valus

Eesti Laul 2022 esimese poolfinaali üheks favoriidiks peetakse Elina Nechayevat ja tema müstiliselt kõlavat lugu "Remedy". Kuna tegemist on võrdlemisi rahuliku palaga, pidi lauljatar välja mõtlema viise, kuidas seda laval tõeliselt suureks mängida. Seetõttu viiakse Elina lausa Saku Suurhalli lava alla, kust ta järsku alla kukub. Vaata videost, kuidas see kõik juhtuda saab nii, et Elina on kindel, et ta ei kuku ennast vigaseks.