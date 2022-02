Laval vigastada saanud Elina Nechayeva: peaproovis oli kõik ideaalne, kedagi pole süüdistada

"Juhtunud oli error, et läksin vist liiga järsult ja siis, kui ma maha langesin, siis ma põrkasin veel tagasi õhku ja diafragma läks üles," selgitas lauljatar juhtunut. Peaproovis oli olnud kõik ideaalne ning Elina tõdeb, et juhtunu võib veeretada väheste proovide süüks. "Selliseid asju tuleb ikka väga palju läbi teha," leiab ta.

Kuigi Kroonikale demonstreeris lauljatar, et suudab ilusti kahe jala peal seista, siis iseendale tunnistas Elina, et arvatavasti annab see hiljem tunda. "Arvan, et homme tuleb see tulemus, kui ma hommikul voodist püsti saan," naeris ta.