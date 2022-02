Teises Eesti Laulu poolfinaalis esindab raskemat muusikat ansambel Boamadu, kelle loo "Mitte kauaks" refrään on kõrvauss, mis jääb pikaks ajaks kummitama. Siiani pole liikmed oma sõpradelt või teistelt rokkaritelt saanud kriitikat, et nad Eesti Laulule on võistlema läinud, kuid Twitter meestele ei halastanud. Vaata videost!