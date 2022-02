Black Velvet seksismi süüdistustest: me tuleme natuke teisest põlvkonnast

"Sellega on lihtsalt selline asi, et me elame sellises veidras ajas ja maailmas. Me tuleme natuke teisest põlvkonnast, et me ei jaga seda matsu enam, kuidas see praegune aeg täpselt on," leiab bändi solist Lauri Liiv. Liikmete sõnul ei mõelnud nad videot filmides kordagi selle peale, et vaatajad võivad seda teistmoodi tõlgendada.