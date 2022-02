Mis juhtus Púr Múddi proovis vokaaliga? Joonatan Siiman: ma sain aru, et kui üksi laulan, siis on päris õudne

Kroonika Saku Suurhalli stuudios tunnistasid nii Púr Múddi liikmed kui ka lauljatar Shira, et tegemist on raske lauluga. Hollandlased on seetõttu süüdi, et nemad kirjutasid loole "Golden Shores" viisi. "Ma pidin algul seda üksi laulma, aga siis ma sain aru, et kui üksi laulan, siis on päris õudne," selgitas Siiman. Seetõttu kaasati ka Shira, kellele anti raskemad kohad laulda. Kahepeale proovivad nad tänases teises poolfinaalis ikkagi hakkama saada.