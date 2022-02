Soomes üles kasvanud räppar Jyrise paljastas tegeliku põhjuse, miks ta Eestis üritab läbi lüüa

Kroonika Saku Suurhalli püsti pandud stuudiot külastas Soome-Eesti räppar Jyrise. Vaatamata sellele, et ta siinpool lahte on suhteliselt vähetuntud, siis põhjanaabrite juures on ta vägagi tuntud riimimeister. Nüüd paljastas Jyrise tegeliku põhjuse, miks ta üritab nüüd Eestis läbi lüüa. Samuti rääkis ta sellest, kuidas aastatega on soomlaste arvamus eestlastest muutunud. Vaata videost!