20 aastat tagasi laulis Anna Sahlene Saku Suurhalli laval eurolooga "Runaway" end eestlaste südametesse. Nüüd peab ta tänama Eesti Laulu, sest mõni aeg tagasi oli ta veel oma elu kõige mustemas augus, kuid see, et eestlased on lasknud teda tagasi lavale, on toonud ta sellest välja. Vaata videost täpsemalt!