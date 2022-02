Victor Crone kannapööre: ihaldatud poissmehest on saanud rahulik suhteinimene, kes ootab edukat tüdruksõpra õhtusöögiga kodus

Kuid minu vastas ei istu enam see sama Victor, keda sai Iisraelis pidevalt intervjueeritud. Täpselt nädal tagasi 30. sünnipäeva tähistanud rootslane on muutunud palju täiskasvanumaks. Sellel on aidanud kaasa ka fakt, et Victori süda on nüüd hõivatud ning ta on muutunud tänu koroonapandeemiale palju kodusemaks.

"Me teame teineteist juba pikemat aega. Enne seda, kui ma laulmisega tõsisemalt tegelema hakkasin, töötasin ma kaubanduskeskuses asunud riidepoes. Minu praegune pruut töötas kohe kõrval asunud poes. Ta jäi juba toona mulle silma," meenutab Victor, kuidas ta oma tüdruksõbra Amandaga kohtus.

Kuid armuleeki noorte vahel ei tärganud. Paar aastat tagasi ristusid taaskord nende teed ning nad hakkasid Instagramis sõnumeid vahetama. "Meie esimene kohting leidis aset ühes veinibaaris. Ma toona ei tohtinud alkoholi juua, tellisin endale hoopis Coca-Colat. Ma arvatavasti nägin väga ennasttäis välja," meenutab Victor.

Tänu pandeemiale olid nende elud palju rahulikumad ning nende suhe muutus aina tõsisemaks. Nüüd on nad ostmas oma esimest ühist kodu. "Ta töötab ühe riidebrändi esindajana Skandinaavias, mis tähendab, et tema töös on palju reisimist. Tihti olen mina see, kes teda ootama peab," naerab Victor, kelle sõnul on tema elustiil tavalise superstaari omast nii kaugel kui võimalik.

Kuid veebruar on tema jaoks kujunenud ootamatult kiireks. Neljapäeval Eesti Laulu poolfinaalis Stig Rästa taustalauljana aidanud Victor lendas reedel tagasi Rootsi, et laulda Melodifestivaleni esimeses poolfinaalis Robin Bengtssonile tausta.

Tegemist on Rootsi mõistest tõelise superstaariga, kes on juba korra Eurovisionile pääsenud. Laupäevases poolfinaalis kindlustasid nad koha 12. märtsil aset leidvas Melodifestivaleni finaalis, mis tähendab, et Victori jaoks on veel võimalus, et ta peab Eurovisionile lendama kahe riigi esindajana.