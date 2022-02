Eesti Laul 2022 poolfinaalid on saanud läbi ning kümme finalisti on avalikustatud. Nädala vältel töötas Saku Suurhallis Kroonika stuudio, kus võeti pihtide vahele kõik tänavused osalejad ning küsiti neilt ka ebameeldivaid küsimusi. Vaata all olevatest videotest, kes värsketest finalistides suutsid kõige paremini ennast välja vingerdada.