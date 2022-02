Laulja Maian tulevikuplaanidest: kui mul on pere, siis tõmbun kindlasti tagasi lavaelust ja sotsiaalmeedias figureerimisest

"Kui olen vanem, siis arvatavasti ikka oma pere loon," ütles Maian Kroonikale tulevikuplaanide kohta. "Praegu aga pole mul kaaslast. Kui mul on pere, siis tõmbun kindlasti tagasi lavaelust ja sotsiaalmeedias figureerimisest. Võib-olla teeksin muusikat, aga rahulikult ja teistmoodi. Noore popstaari elu jääks tagaplaanile. Praegu aga naudin seda."

"Muidugi võiks mul olla armastav elukaaslane. Muidugi oleks tore, kui oleks omavaheline mõistmine, ühised huvid ja et ei hakkaks kunagi igav. Mulle meeldivad enesekindlad inimesed, kuid liigne eneseimetlus hakkab vastu. Tahan väga abielluda. Väiksest saati olen sellest unistanud. Olen mõel­nud, et mul võiks olla kaks last. Aga äkki võtan üldse koera. Aega mul ju on."

"Praegu on üksi ka väga hea. Kuna elan kahe riigi vahet kaootilist elu, pole mõtet tegeleda mingite suhetega. See oleks keeruline, peaks muudkui korraldama, et millal sa lendad siia, millal ma lendan sinna. Ma ei tunne, et mingi Romeo mu elust praegu puudu oleks."

"Üksi olles olen õppinud ennast tundma, õppinud hindama omaette olemist ja iseseisvust. Suhted õpetavad palju enda kohta. Eriti siis, kui suhe ära lõpeb, õpid palju nii teise kui enda kohta. Alguses on valus ja õudne. Pubekana tundub kõik ju kohe maailmalõpp. Aga olen aru saanud, et ei ole mingit maa­ilmalõppu, kui just päriselt maailma lõpp ei saabu. Mõistan ennast paremini, tean oma tunnete keelt ja kuidas ennast paremini väljendada. Sellest algab kõik."