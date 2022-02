Tõeline raskekahurvägi: Eesti Laulu finaali žüriise kuulub väga tuntud eurostaar

Karmel Killandi sõitis teisipäeval Soome Rovaniemisse kohale, et Mr. Lordi tegemistest lähemalt rääkida.

"Ta rääkis meile, miks elab nii kuulus mees just Rovaniemis ja mitte Helsingis," avaldas Karmel, kelle sõnul tuleb intervjuus põhjalikult juttu ka sellest, kui olulisel kohal on bändiliikmete elus Eurovision.

Mr. Lordi elab siiani Eurovisionile igal aastal kaasa. 2006. aastal lauluvõistluselt looga "Hard Rock Hallelujah" võiduga koju naasnud Lordi teenis suisa rekordilise punktisumma – 292. 13 albumit välja andnud bänd kinnitab, et said just Eurovisioonilt tuule tiibadesse ja tiirutavad siiani edukalt mööda Euroopat ringi.