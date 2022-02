Poolfinaalis õnnetult kukkunud Elina Nechayeva on teinud šõus suured muutused: teadsin, et nüüd läks p****e!

Eesti Laul 2022 esimese poolfinaali üks hirmuäratavamaid hetki oli see, kui lauljatar Elina Nechayeva trossidega kukkumine Saku Suurhalli katuse alt oli liiga kiire ning ta lavale pikali prantsatas. Finaalis midagi sellist juhtuda ei saa, sest Elina on teinud oma lavašõus suured muutused. Vaata videost täpsemalt, mis Elina esinemise ajal juhtuma hakkab ning kuidas tema taustatantsijad ei saanudki aru, et Elinaga midagi poolfinaali ajal juhtus.