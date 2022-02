Jaagup Tuisk oleks Eesti Laulu lavale peaaegu saanud väga kuulsad taustalauljad: see tuli isegi jutuks!

Eesti Laul 2022 finalist Jaagup Tuisk võib olla küll alles 20-aastane, kuid vanematest suurtest staaridest on ta saanud juba heaks sõbraks nii mõnegagi. Tuleb välja, et enne riigi suurima lauluvõistluse algust mõtles Jaagup ka selle peale, et kutsuda tausta laulma hoopis Koit Toome või Uku Suviste. Vaata videost, miks ta selle mõtte maha mattis.