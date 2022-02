Eesti Laul 2022 finaalkontserdi piletid on välja müüdud

Vastavalt valitsuse korraldusele on Saku Suurhallis toimuvatele finaalkontsertidele lubatud kuni 3000 pealtvaatajat. Publiku ja artistide huvides on suurhallis kehtestatud eritingimustega kord, et vähendada kohapealsete kontaktide hulka. "Oleme Eesti Laulu finaaliks ümber korraldanud saaliplaani ja inimeste liikumise. Suurhall on laupäeval jagatud erinevateks tsoonideks ja istekohad on hajutatud," lausub ürituse korraldamise eest vastutav Saku Suurhalli siseürituste juht Siim Sirelpuu. Pealtvaatajad pääsevad suurhalli istekohtade järgi jagatud sissepääsude kaudu, erinevate tasandite vahel liikumine on keelatud. Suurhallis viibides on kohustuslik kanda maski.