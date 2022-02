Isolatsioonist pääsenud Elysa lavashow: 5 kilo kaaluv kleit ja pürotehnika, mille arvet pole lauljatar veel näinud

Eesti Laul 2022 esimesest poolfinaalist jäi koroonaviiruse tõttu kõrvale lauljatar Elysa ehk Elisa Kolk, kes on nüüd finaaliks valmis panema välja kõike, mis tal on. Kohale on toodud maailmakuulsad taustalauljad Rootsist, tellitud rohkem pürotehnikat, kui mõnel Eesti Laulul kokku on olnud, ning õbluke lauljatar kannab väga rasket kleiti. Elysal endal pole aga õrna aimugi, palju see kõik maksma läheb. Vaata videost!