KROONIKA PODCAST | Eesti Laulu eel: millist nõu andis arst koroonast toibuvale Elysale? Kuidas tuleb Stefan pingega toime?

"Ma olen olnud mitu nädalat kodus, et ma ei saaks kuskilt kogemata koroonat ja see on olnud väsitav. Aga mingil määral jälle tunnen, et olen oma energiat hoidnud," räägib Eesti Laulu eel Stefan.

Elysa on samuti viimased nädalad olnud kodus, kuivõrd kuri koroona sai tema poolfinaali eel kätte. Siiski tunnistab ta reipalt, et Eesti Laul on talle enneolematu tähelepanu toonud ja see teeb rõõmsaks.