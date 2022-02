BLOGI JA FOTOD | Sellist superfinaali poleks keegi oodanud: Eurovisionile sõidab Stefan!

Eesti Laulu superfinaalis pälvis teise koha Minimal Wind ft. elisabeth tiffany looga “What To Make Of This”, võistluse kolmas oli ELYSA “Fire”. Kokku anti superfinaalis 57 472 häält.

1. Stefan "Hope"

2. Minimal Wind ft. Elisabeth Tiffany "What To Make Of This"

3. Elysa "Fire"

4. Anna Sahlene "Champion"

5. Black Velvet "Sandra"

6. Andrei Zevakin feat. Grete Paia "Mis nüüd saab"

7. Ott Lepland "Aovalguses"

8. Elina Nechayeva "Remedy"

9. Stig Rästa "Interstellar"

10. Jaagup Tuisk "Kui vaid"