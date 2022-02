Eesti Laul 2022 võitjaks kroonitud Stefan tunnistas, et ta oli hääletuse lõpuminutitel meeletult pabinas, sest kartis viimase hetkeni, et rahvas on otsustanud saata Torinos toimuvale Eurovisionile kellegi teise. "Ma lootsin kõige paremat ja tuligi ära," rõõmustas ta Kroonikale antud intervjuus pisarsilmi. Vaata videost tema esimesi emotsioone!