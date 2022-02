Eesti Laul 2022 võiduloo "Hope" koos Stefaniga kirjutanud Karl-Ander Reismann viskas pärast triumfi tagasihoidlikuse minema ja rääkis sellest, millised tunded temas tegelikult on. Mõne aasta eest laulukirjutamise imelapseks nimetatud Reismann tunnistas, et Eurovisionile sõitev lugu on tema jaoks väga eriline ka ühel teisel põhjusel. Vaata videost!