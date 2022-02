Eurovisioni ühed suurimad eksperdid: Stefan peab olema elavam ja hääldama sõnu paremini

Nimelt tunnistas kogenud Eurovisioni ekspert seda, et Stefani lavaline esitus jääb tema arvates nõrgaks. Ta sooviks näha rohkem elavust, kuid lavale toodud kaks kauboid tundusid tema jaoks natuke liiga disneylikud. "Mulle tõesti ei meeldi see tavaline ja klišeelik vesternlik esitus," avaldas William arvamust.

Mõlemad mehed ennustavad Stefanile kindlat edasipääsu teisest poolfinaalist. Kui Debani arvates on Stefani lugu juba niisama piisavalt tugev, siis Williami sõnul mängib suurt rolli see, et Eesti läheb lavale teise poolfinaali teises pooles. "Sinna on paigutatud Eesti kõrvale mitmed riigid, mis tavaliselt Eurovisionil mingit muljet ei jäta," arvab William.

"Sa ei saa minu headusest mingit kurjust kätte. Mulle meeldib see ja see on tugev laul. Stefan on väga talendikas esineja," ütles Deban, kuid nõustub, et lavašõu jäi nõrgaks. "Ma olen kindel, et sellel lool läheb Eurovisionil hästi," lisas ta.