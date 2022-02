Wagenküllis naudid luksust, rahu ja salapära

Just sellesse lummavasse paika saabus oma sünnipäevanädala romantilisimat osa veetma Instagrami mõjuisik ja elustiilisaadik Linda Ling (28) koos elukaaslase Leonardo Romanelloga (31). „Muinajutuline! Imeline! Sõnatuks võttev!“ olid sõnad, millega särav paar Wagenkülli õhkkonda ja teenuseid iseloomustas. Esimese öö veetsid Linda ja Leo arhitekt Alar Kotli projekteeritud ja 1930ndatel lossi kõrvale ehitatud Pargimajas Panorama sviidis, mille elutoa akendest (ja eriti magamistoa voodist!) avaneb suursugune vaade lossile. Unikaalne vaade lossile ananeb muuseas kõikidest Pargimaja tubadest ja eriti kaunis on see veel pimedas! Pargimajast lossi viib soe maa-alune tunnel, kust pääseb otse spaasse või restorani ilma õue minemata. Tunnelist lossi jalutades saab nautida lossi ajalugu kujutavat fotonäitust.

Teise öö veetsid Linda ja Leo lossis Parunessi sviidis, mille ehteks on toas kõrgemal astmel asuv vann ning romantiline pehme mööbliga aknaorv, kus õhtupäikest nautida. Kõige enam aega veetis kaunis paar aga mõistagi spaas, kus on ühtekokku kümme erinevat lõõgastusvõimalust: suitsusaun (95`), auru- ja aroomisaun (55`), soola-aurusaun (55`), Soome saun (70`), merevaigusaun (50–55`), karastav külmaveeoaas, veemassaažiga bassein, mullivann, Jaapani vann (42`) ja täiesti uus atraktsioon – moodne välibassein, kus on aasta ringi soe vesi. „Wagenkülli välibassein on nii ilus!“ õhkas Linda pärast mõnusat suplust türkiissinises vees. Spaa menüüst kiitsid Linda ja Leo erinevaid tervislikke smuutisid, mis valmivad vaid paari minutiga. Spaas on võimalik nautida erinevaid hoolitsusi: Linda ja Leo võtsid duaalmassaaži ning sügava mulje jättis Lindale ka kehahoolitsus soojade õunte ja õlimassaažiga. Leo sai osa aga rabakümblusest koos kehakoorimise ja lõõgastava kogukehamassaažiga.