STATISTIKA | Eesti Laulu hääletuse tulemused: Stefani võitu ohustas esimeses voorus ainult üks artist

Ootamatult väikese häältesaagi said esimeses voorus Grete Paia ja Andrei Zevakin, kelle puhul peeti enne finaali trumbiks just seda, et youtuber'il on tänu videotele kogunenud korralik kogus andunud fänne. Finaaliga paralleelselt käis tema Youtube'i kanalil ka otseülekanne, kus pidevalt uhkustati sellega, et nii mõnigi tema fänn on juba sadu kordi hääletanud. Üks fänn väitis, et ainuüksi tema on saatnud teele üle 900 hääle. Lõpuks läksid arvesse kokku 5147 häält.