Narkokuriteos süüdi mõistetud koomik Tigran Gevorkjan kahetseb tehtut: miks ma varem ei kuulanud neid, kes mind pidevalt hoiatasid?

"Esimene mõte, mis peast läbi käis: miks ma varem ei kuulanud neid, kes mind pidevalt hoiatasid: mees, lõpeta ära! Miks ma pidin asja viima ikkagi sinnamaani, kus on kõige viimane peatus üldse?" meenutab Tigran kõhu õõnsaks võtnud momenti, kui politsei ta kinni pidas.

Kroonika kirjutas läinud aasta lõpus, et 30. detsembril kutsuti ta esinema spordiaasta tähtede galale. Uurisime toona, kas sündmuse korraldaja eesotsas Eesti olümpiakomiteega oli üldse teadlik Gevorkjani kriminaalsest taustast?

Esmalt Eesti olümpiakomitee poole pöördudes selgus, et gala lavastamine ja sündmuse produtseerimise teenuse eest vastutab korraldaja ja produtsendina tegutsev Alo Puustak. Uurides Puustakult, kas ta oli enne Gevorkjaniga koostöö alustamist teadlik tema kriminaalsest taustast, vastab lavastaja, et on kuuldust šokis.