Pärast kohutavat läbielamist lendavad Elisa Kolk ja Indrek Rahumaa Ameerikasse: seal ootab garderoobitäis uusi riideid

Kolmandal korrusel elanud Elisa minestas pärast läbielatut vingumürgituse tõttu kiirabiautos ja ärkas haiglas juhtmete küljes. Õnneks sai Kolk üsna kiiresti haiglast välja ja tervisega on tal kõik korras. "Jah, vastu hommikut sain minna koju. Läksin ja vaatasin, kas kassidega on kõik korras, ja õnneks nad jooksid mulle kohe vastu, kui tuppa astusin. Üks oli väga tahmane ja teine köhis – nad olid seal vingu käes ju tunde. Võtsin telefoni, mõned isiklikud asjad. Kogu korter on elamiskõlbmatu, paksu vinguhaisu täis, tahmane. Pildid ja lilled olid puruks. Ma ei taha sinna enam üldse tagasi minna ja õnneks ei pea ka, sest me lendame esmaspäeval pikemaks ajaks oma Ameerika koju," rääkis Kolk.