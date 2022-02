KLÕPS | Milline sarnasus! Mihkel Raud näitas üle pika aja, kui suureks tema lapsed on kasvanud

Möödunud aasta novembris kinnitas Mihkel Kroonikale , et tema teed Ameerikas elava abikaasa Liinaga on lahku läinud.

"Käin oma lapsi vaatamas nii tihti, kui mu töögraafik võimaldab. Näen Mirjamit ja Joosepit vähem, kui isana tahaksin, aga selline see üle-ookeani-logistika paraku on. Õnneks on olemas Facetime ja muud kaasaegsed nipid, mis tuhandete kilomeetrite pikkused vahemaad veidi lühemaks muudavad," rääkis Mihkel.