Palju õnne! Ansamblist Põhja-Tallinn tuntud räppar Kenneth Rüütli saab taas isaks

Kennethi ja Alice'i peres kasvab juba 6. juulil 2020. aastal sündinud Ruben. Kenneth rääkis toona Õhtulehele, et elu Rubeniga on uus ja huvitav. "Kodus saab palju nalja. Juba praegu on näha, et ta on ka väga tahtejõuline. Kui ta tahab ennast mõnes suunas keerata või kaisukaru järele haarata, siis ei jää miski ega keegi tema plaanidele ette. Ka mitte ema ja isa."