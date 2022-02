Raske haiguse käes vaevleva Arhangelski abikaasa: see paneb kõike teisiti vaatama

Estonia teatris oli Anatoli pikaajaline balletitrupi esitantsija. Koos abikaasa Marikaga on Anatoli tantsinud mitmetes tuntud lavastustes. Küll aga on Marikal keeruline meenutada karjääri tipphetki. "Ma alguses ei suutnud vaadata ei pilte ega videoid," märkis Muiste.

Anatoli lähedaste soov on olnud, et keegi alati mehega haiglas koos viibiks. Nii teevad seal vahetusi Anatoli abikaasa Marika ja tema õde Niina. Marika leiab, et see on mehele teinud ainult head ning alates novembrist pole abikaasa seisund halvemaks muutunud.

Marika tõdes, et haigus on pannud teda kõigele teisiti vaatama. "On momente, kus tunnen, et armastus on tänu sellele kasvanud."

Oktoobris kirjutas Eesti Päevaleht, et Rrahvusballeti esisolist Anatoli Arhangelski on jätkuvalt Itaalias ravil üliharuldase prioonhaigusega. Viimane MRT uuring ajust näitas, et muutusi pole toimunud, mis tähendab, et haigusest tingitud ajurakkude hävimine on suudetud praegu peatada.

Itaalias ravib teda Udine haiglas dr Gian Luigi Gigli, kes on ka varem sarnaste sümptomitega haigete elu päästnud eksperimentaalse dieetraviga.

"Kogutud annetustest on palju kasu olnud, nende eest ostab Marika ravimeid ja tasub haiglaarveid. Minu käest küsitakse tihti, kas raha oleks juurde vaja - ei, praegu seda jätkub," lisas Upkin. Balletiliit ja Anatoli abikaasa Marika tänavad veelkord kõiki annetajaid ja kaasa elajaid - nende toetus teeb südame soojaks ja annab jõudu.

LP kirjutas juuli lõpus, et Rahvusballeti esisolist, 43-aastane Anatoli Arhangelski oli veel kevade hakul täisjõus mees, Eesti üks tunnustatumaid balletitantsijaid, kel roll kümnes erinevas lavastuses. Pärast kevadist COVID-19 põdemist on Arhangelskile ja tema perele suvi osutunud kui õudusunenäoks. Pere toimetas pea kõne- ja liikumisvõimetu ning spasmides Arhangelski Itaaliasse Udine haiglasse, kus on vajalikud aparaadid ja spetsialistid, samuti neuroloogiliste haiguste ravile spetsialiseerunud osakonnad.

Anatoli ja Marika jõudsid Udinesse 23. juulil. Marika on olnud kogu selle aja abikaasa kõrval teda hooldanud, pere kaks last, kaheksa-aastane Sofia ja kolmeaastane Simon, jäid Eestisse vanavanemate ja sugulaste hoida.