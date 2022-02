Lõbus vääratus: president Alar Karisel oli aasta ühes tähtsaimas kõnes tuntud Eesti räppari nime hääldamisega veidi raskusi

President rääkis oma kõnes, et kõik meie, kes me siin Eestis elame, oleme üks rahvas.

"Ainult meie teame päriselt, mis tunne on sõita mõnda väikelinna või külaserva vanemate juurde, kui esimesed jaanilõkked on valgel õhtul süüdatud. Ainult meie teame päriselt, mis tunne on laulupeol seista ja laulda „Mu isamaa on minu arm“. Ainult meie teame päriselt, mis tunne on Eesti uuesti vabaks saada ja siis vabana kesta," rääkis Karis ja siis lisas: