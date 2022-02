Gerli Padar: olen olnud emotsionaalne sööja! Praktiliselt kogu aeg sõin

"Olen olnud emotsionaalne sööja. Kui olen kurb, lohutan end söögiga. Kui rõõmus, söön heameelest. Praktiliselt kogu aeg sõin," tunnistab Gerli. Paraku peab ta jälgima, mida suhu pistab. "Mul on vist selline geen, et vaatan toitu ja tunnen, et juba kintsud paisuvad ja kilo tuleb juurde. Samas mu ema sööb paki komme ja midagi ei juhtu. Olen viimaste nädalatega õppinud justkui uuesti sööma ja tervislikke valikuid tegema," nendib Gerli.