Andres Puusepp meenutas, et läks Erik Orgu toitumiskavaga alt

Mõni on toonud ka tuntavat edu, kuid kahjuks lühiajaliselt. Kaotatud kilod kippusid ruttu naasma ja sageli topelt.

"Näiteks olen proovinud Erik Orgu toitumiskava. Enda arvates tegin kõik õigesti, järgisin seda korrektselt, aga paraku tulemust ei tulnud. Kõige efektiivsem on olnud Stockholmi dieet, mis on oma olemuselt üsna karm. Minagi kaotasin kolme kuuga pea kaheksateist kilo ning olin korraks sale poiss," toob Andres näiteid.

Ta leiab, et Stockholmi dieet oli tema jaoks liiga ekstreemne ja energiat hakkas kohati nappima ning kohe kui ta dieedist loobus, hiilisid ka kilod tagasi. "Arvan, et üks põhjus oli ka selles, et käisin öötööl, pidudel DJks. Siis oli ööpäev täitsa sassis ja sageli tuli ette ka kiirtoidu söömist kusagil bensiinijaamas."