Meelis Oidsalu pisarsilmi olukorrast Ukrainas: oleme praegu selles faasis, kus peame võtma tund aega korraga

Täna hommikul oli üheks Terevisiooni saatekülaliseks julgeolekuekspert Meelis Oidsalu. Kui saatejuht küsib olukorra kohta Ukrainas, vastab Oidsalu, et olukord on sõjalises plaanis ikkagi halvenev. "On tulemas uued kolonnid ja Putin on ilmselgelt käivitanud ka oma paanikaplaani," sõnab ta.