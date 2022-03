Mai Kangro suhetest: kui teisele meeldimiseks peab ennast alandama, siis see on vale

"Selge, et igas paarisuhtes on tõuse ja mõõnasid ning meil kõigil paremaid ja halvemaid päevi. Aga kui teisele meeldimiseks või temalt aktsepteerimise saamiseks peab ennast alandama, siis see on vale. Me peame teadma, mida väärt oleme, ja saama aru, kui ennast alandame — see juhtub siis, kui hakkame moonutama oma põhimõtteid, väärtushinnanguid, minapilti,” lisas ta.