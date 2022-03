FOTO | Sõja puhkemise päeval Ukrainasse saabunud Sean Pennil õnnestus riigist lahkuda: pidime hülgama enda sõiduvahendi

Kohe peale Venemaa sissetungi Ukrainasse riiki dokumentaalfilmi tegema tulnud Penn kirjutas oma Twitteris, et ta kõndis koos kahe kolleegiga mitu miili Poola piirini, olles enne seda hüljanud sõiduvahendi.

"Peaaegu kõigis fotol (pildil, mille Penn avaldas koos postitusega - toim.) olevates autodes on naised ja lapsed, vähemalt näiliselt reisimas ilma pagasita. Auto on nende ainus väärtuslik omand," lisas Penn.

Menustaar Sean Penn saabus Kiievisse 24. veebruaril , et filmida seal toimuvast dokumentaalfilmi.

Ukraina valitsus avaldas Penni projekti kohta sügavat tänu. "Lavastaja tuli spetsiaalselt Kiievisse, et lindistada praegu toimuvaid sündmusi Ukrainas ja rääkida maailmale Venemaa invasiooni kohta tõtt," lisati Newsweekile saadetud avalduses.

Avalduses lisati: "Sean Penn näitas üles vaprust, mis paljudel teistel on olnud seni puudu, eriti mõnel Lääne poliitikul. Mida rohkem on Ukrainal selliseid tõelisi sõpru, kes toetavad meid vabaduse eest võitlemisel, seda kiiremini saame me selle kohutava Vene invasiooni peatada."