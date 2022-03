Möödunud nädalavahetusel valisid soomlased enda tänavust esindajat Eurovisionile. Uuden Musiikin Kilpailu võistluse käigus krooniti võitjaks ka Eestis mitmeid kordi esinenud ansambel The Rasmus ja nende pala "Jezebel". Pärast triumfi tuli välja, et loo pealkirjal on aga vägagi levinud rassistlik tähendus.