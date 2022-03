Mihkel Mattiseni abikaasa Polina avaldas kauaaegse suhte saladuse: paar peab rääkima ka siis, kui midagi on hingel

"Arvan, et hästi avatud suhtlus. Paar peab rääkima ka siis, kui midagi on hingel. Ei saa eeldada, et teine haarab õhust, mida tunned. Rääkima ja jagama peab nii positiivseid kui negatiivseid tundeid. Vaikimine on kõige halvem. Seda õppisin oma vanemate abielust, mis päädis paraku lahutusega. Seega olen ma nende elust loodetavasti õppinud," rääkis Polina.

Mihkli abikaasa arvab, et tuleb teineteise tegevuste osas huvi tunda. "Teise ettevõtmistega tuleb samuti kursis olla ja neid ka toetada. Arvan, et see vastastikune jätkuv huvi ongi olnud üks suhte edukuse võtmeid."

Polina tunnistas, et tema temperament on tulisem. "Varem imestasin, kuidas Mihkel saab keset vaidlust nii rahulikuks jääda. Ta pole nii temperamentne kui mina, kuid tal on omad põhimõtted, mida ta veendunult kaitseb. Olen sündinud ja kasvanud Eestis ning mõistan eestlaste loomust."