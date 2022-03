Marko Matvere teatri- ja filmimaailma reaalsusest: naised maksavad ja tahavad draamat

"Mulle ei meeldi see. Tean, et naiste jaoks on see tähtis ja nemad tahavad seda ka igapäevaselt. Naised moodustavad enamiku kinopublikust ja teatri vaatajaskonnast. Nemad maksavad ja tahavad draamat. Mulle draama ei meeldi," lausus ta.

"Minu jaoks on olulised kaks kriteeriumit. Esiteks, et saaks nalja. Kui nalja ei saa, läheb tuju halvaks ja siis on tüütu. Teiseks – et makstaks. Üks neist kriteeriumitest peab igal juhul olema täidetud. Parem, kui on täidetud mõlemad, aga seda juhtub harva," lausus Matvere.