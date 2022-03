Toomas Eduri elukaaslane: loodan, et inimesed jäävad tolerantseks venelaste ja valgevenelaste suhtes

"Mu tuttav kunstnik peab kustutama Telegrami äpi iga kord, kui läheb kodust välja, sest kui tänaval kontrollitakse ja see sealt leitakse, ootab sind vahistamine," rääkis Alena. "Mu tuttav klaverimängija kõndis lihtsalt sõprade poole, kui ta ära lohistati ja peksti üle terve keha nii, et ta oli üks suur sinikas. Klaverimängijad hoiavad oma käsi ja ta palus: ärge ainult käsi puutuge! Kuid ei, sõrmed murti ja öeldi: no vaatame nüüd, mis klaverimängija sa enam oled!"

Ta soovib väga, et inimesed ei paneks kõiki venelasi ja valgevenelasi Vene-Ukraina sõja foonil ühte patta. "Loodan, et inimesed jäävad tolerantseks venelaste ja valgevenelaste suhtes ning mõistavad, et riigi sees on paljude jaoks elu täielik põrgu ja see ei ole nende süü. Nad on samuti ohvrid."