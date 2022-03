KLÕPS | Palju õnne! Marilyn Kerro sai kolmandat korda emaks

33-aastane Kerro sai emaks kolmandat korda. Tal on suhtest norraka Mark Alexander Hanseniga kaks last – 2018. aastal sündinud Kaius-William ning 2020. aastal ilmale tulnud Celine Marie.

Paraku osutus too suhe mürgiseks - mees oli vägivaldne. Eksmees on Kerro nüüdseks rahule jätnud. "Minu jaoks on see kauge minevik, olen eluga juba edasi liikunud," rääkis Kerro veebruari hakul "Kuuurijas".