Palju õnne! Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart abiellus Anastassia Kovalenkoga

Mehe väljavalituks osutus Tallinna linnavolikogu liige Anastassia Kovalenko, kes kandideeris möödunud aasta KOV-valimistel Keskerakonna nimekirjas. Kõlvart tuli eile teatriauhindadele koos Anastassiaga.

E-krediidiinfo portaali kohaselt on Anastassia uueks perekonnanimeks Kovalenko-Kõlvart.

Kroonikale on mitmest allikast kinnitatud, et Kõlvart ja Kovalenko on abielus. Mõlemad osapooled pole aga selleteemalistele kommentaaripalvetele seni vastanud.

Tuntud juuksur Denis Kovalenko, kes on Anastassia Kovalenko vend, ei teadnud tema suhtest Mihhail Kõlvartiga mitte midagi.

"Nägin viimati Anastassiat veebruaris ja siis oli ta üksi, ma ei teadnud midagi tema suhtest," selgitas Denis Kroonikale. "Ka tema abiellumisest kuulsin teistelt inimestelt, mitte õelt endalt. Asi on nimelt ka selles, et me ei suhtle väga tihti, kuna mõlema töögraafikud on väga tihedad."

Denisi sõnul on ta Mihhail Kõlvartiga tuttav ning kohtunud mõned korrad. Missuguse inimese mulje on ta talle väljaspool meediavälja jätnud? "Raske öelda, kuna meie kohtumised olid teises keskkonnas ja mul polnud võimalust temaga lähemalt tutvuda."

Kõlvart rääkis möödunud sügisel Kroonikale antud intervjuus, et ema oli talle väga oluline. "Mul on tütar, mul on õde, kes mind väga toetab. Aga olen nõus, et mehe kõrval peab olema naine. Ta annab õiget energeetikat, aga ka mees peab midagi vastu andma.

Kui inimene leiab endale sellise inimese, kus energeetikapunktid lähevad kokku, siis see ongi õnn nii mehele kui naisele.

Meestele on küll tähtis enese realiseerimine, aga varem või hiljem tuleb tupik – kui sa mõistad, et on ka teine maailm. Ja kui seda maailma ei ole, siis tekib küsimus, et mille nimel. Minu puhul probleem selles seisnebki, et liiga palju energiat läheb välja ja mujale," rääkis Mihhail toona.