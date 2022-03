FOTOD | Kuninganna puhkes Philipist mõeldes nutma. Euroopa tähtsaimad kroonitud pead kogunesid mälestusüritusele

Tegemist on esimese korraga, kui kuninganna Elizabeth II kuue kuu jooksul end väljaspool Windsori lossi avalikkusele näitab. Tema osalemine mälestusteenistusel selgus alles teisipäeva hommikul, sest monarh on juba pikemat aega olnud nõrgema tervisega ning liikumisraskused on ennast ilmutanud. Westminster Abbeysse sõitis ta koos oma poja prints Andrewga, kelle osalemine skandaalide tõttu oli veel mõni aeg tagasi küsimärgi all. Väidetavalt oli Philipi mälestusteenistus viimane kord, kui Andrew sai kuninglikke kohustusi täita.