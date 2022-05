Kumb jääb peale? William ja Kate plaanivad kolida veel uhkemasse elamusse: sama kohta jahib ka prints Andrew

Pressiteadete kohaselt kavatsevad prints William ja hertsoginna Catherine kolida Windsori lossi maadele Adelaide Cottage'is, mis oli algselt kavandatud Harry ja Meghani koduks. Adelaide Cottage on vaid mõneminutilise jalutuskäigu kaugusel kuninganna Elizabethi Windsori lossi kodust.

Daily Maili andmetel võivad paari kavatsused luhta minna, kuna prints Andrew on vaadanud sama maja ka oma tütre printsess Eugenie jaoks. Eugenie elab koos oma mehe Jack Brooksbanki ja poja Soniga Frogmore Cottage'is, mis kuulub Harryle ja Meghanile. Eugenie ja tema pere on majas elanud alates 2020. aasta novembrist.

Prints Andrew lähikond räägib, et ka printsess Eugenie on Adelaide Cottage’il juba mõnda aega silma peal hoidnud. Kui juhtub, et Andrew ning William ja Catherine tunnevad korteri vastu samal ajal huvi, läheks pärimismääruse alusel eelisõigus hertsogipaarile koos lastega.