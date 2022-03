Polina Mattisen sai teate Mariupolis elanud vanaema surmast

Hiljuti andis muusik Mihkel Mattiseni abikaasa Polina Kroonikale intervjuu, kus tõdes, et tema 95-aastane vanaema on Mariupolis. "Isa nägi Ukraina telekanalilt oma kunagist kodutänavat. See oli Vene vägede intensiivsete rünnakute tagajärjel täiesti moondunud," rääkis naine, "Vaatepilt oli väga kurb. Samal tänaval asunud kool, kus ta kunagi õppis, on maamunalt pühitud. Sama olukord on elumajadega – kõik on muutunud rusuhunnikuks."