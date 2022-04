Eerik-Niiles Kross: ma ei näe, et Putini lähikonnas oleks kedagi, kes tal kaduda aitaks

Kas sina näed ära Putini surma? "Ta on minust viisteist aastat vanem. Loomulikku teed pidi võiks ju loota. Tema ise mürgiampulli võtma ei hakka ja ma ei näe ka, et tema lähikonnas oleks kedagi, kes tal kaduda ­aitaks," lausus Kross. "Ei arva, et tal praegu liiga keeruline oleks. Majanduslik olukord Lääne sanktsioonide tulemusel hakkab mõjuma tasahilju. Need mured peavad kuhjuma hakkama, et mõju avalduks. Oligarhide mõjusse usun vähem. Neist on rahval ükskõik ja ka oligarhidel on rahvast ükskõik."