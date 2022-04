FOTOD | Topeltõnn! Hugh Hefneri poeg ja tema näitlejannast abikaasa said kaksikute vanemateks

Menufilmis "Harry Potter" Pansy Parkinsoni mänginud Scarlett Hefner sai koos abikaasa Cooperiga hiljuti kaksikud. Paaril on ka tütar nimega Betsy Rose, kes on hetkel 15 kuune.

Paar teatas rõõmusõnumist möödunud teisipäeval. Scarlett Byrne postitas Instagrami imearmsa perepildi. "Mu süda kasvas kaks korda suuremaks, kui sel nädalavahetusel koos Cooperiga kaksikute vanemateks saime. Laste nimed on Marigold Adele Hefner ja Pearl Hefner," jagab naine pildikirjelduses, "Meil on nüüd kokku kolm tütart, tänu neile on meie maja armastust täis. Me ei saaks enam õnnelikumad olla."