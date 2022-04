Kristjan Jõekalda kaalulangusest: issand, kuidas ma iseendaga võitlen, sest ei saa juustu ja jäätist nii palju kui sooviks!

Jõekalda tunnistas, et rohkem kui pool oma elust on ta tegelenud kaalujälgimisega ja see ei ole teda viinud kuhugi. "Kaalun 88 kilo, aga arsti arvates võiksin kaotada veel kümme kilo. Võitlus ja distsipliin kestavad iga jumala päev ja iga jumala toidukord ja see on nii raske. Olen endaga pidevalt sisemiselt tülis, sest sisendan endale, mida võin ja mida ei tohi süüa."